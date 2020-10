ANCONA La squadra è schierata per lo scatto dii gruppo. Mirco Carloni, sviluppo economico e industria, s'impegna: «Nei prossimi cinque anni dobbiamo riuscire a ridare speranza, fiducia e forte identità al territorio. Tra le deleghe quella a cui tengo di più è lo sviluppo economico, il vero target di questa amministrazione per essere in grado di guardare al futuro, creare un modello economico e riuscire a far ripartire la nostra economia». Stefano Aguzzi, lavoro, rilancia: «Le deleghe che mi sono state attribuite mi stimolano molto a cercare di fare del mio meglio per rendere un servizio a tutta la comunità regionale». Francesco Baldelli, viabilità e infrastrutture, incalza: «Inizia il lavoro più importante, quello di portare al centro delle politiche regionali i diritti dei cittadini, quelli troppe volte calpestati». Guido Castelli, bilancio e ricostruzione, ammette. «Una grande responsabilità, la delega alla ricostruzione post sisma e un plus di sensibilità per chi in prima persona il 24 agosto 2016 stava valutando come affrontare quell'immane tragedia». Filippo Saltamartini, sanità, è sul pezzo: «Un assessorato molto importante, di peso e che comporta grandi responsabilità, soprattutto perché siamo in presenza di un aumento di contagi».

