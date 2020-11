ANCONA La seduta del consiglio regionale è stata convocata dal presidente Dino Latini per questa mattina dalle 10. Inizialmente iscritte all'ordine del giorno interrogazioni e proposte di mozione, il programma dei lavori verrà integrato in Aula attraverso l'inserimento dell'esame di alcuni provvedimenti di natura economico-finanziaria. Verranno discussi l'assestamento del Bilancio per il triennio 2020-2022, il Bilancio consolidato 2019, il Rendiconto generale della Regione 2019 e l'assestamento del Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 dell'Assemblea legislativa delle Marche. La consigliera Simona Lupini (M5S) presenterà un'interrogazione per riportare la prevenzione dei tumori sotto i riflettori della politica marchigiana. «La priorità è garantire che le attività di screening mantengano almeno il livello pre-Covid: il cancro, e tante altre malattie croniche, non possono aspettare la fine dell'emergenza - sottolinea in una nota -. Dobbiamo anche proteggere i pazienti fragili, e non è ammissibile che gli screening vengano posticipati per paura di entrare in ospedale. chiederò al presidente Acquaroli che cosa abbia fatto e intenda fare la regione per garantire una rigorosa separazione tra le aree Covid e quelle di diagnosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA