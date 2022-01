ANCONA La Regione ha programmato uno screening gratuito per gli studenti delle scuole superiori per il prossimo fine settimana. Lo ha annunciato una nota di Palazzo Raffaello dove si specifica che «non è stato possibile organizzarlo in questo fine settimana poiché il personale sanitario era già impegnato nelle attività programmate». Il presidente Francesco Acquaroli e gli assessori all'istruzione Giorgia Latini e alla sanità Filippo Saltamartini incontreranno oggi in via telematica i rappresentanti delle consulte studentesche. E intanto aumentano i pazienti Covid negli ospedali, tanto che adesso è di 45 posti letto la distanza che manca per passare dalla zona gialla a quella arancione: ieri nelle Marche erano 309 i pazienti Covid, ricoverati +2 su ieri. Ma quelli in terapia intensiva sono 54 (-2), quelli in semi intensiva sono 56 (-3), mentre aumentano quelli in reparti non intensivi, che sono 199 (+7). Due i decessi nell'ultima giornata, di una 72enne e di una 85enne, affette da patologie pregresse. Critiche dal consigliere regionale Pd, Antonio Mastrovincenzo: «La nostra regione è in forte ritardo sulle vaccinazioni delle fasce d'età 12-19 anni e 20-59 anni. È rimasta scandalosamente indietro per i bambini di 5-11 anni con 8 punti in percentuale in meno sulla media nazionale. E tutto questo nonostante il grande lavoro svolto dagli operatori sanitari sul territorio. Anche loro, come tutti noi, stanno ancora aspettando le migliaia di assunzioni annunciate dall'assessore Saltamartini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA