ANCONA La Provincia cede all'Università Politecnica due pezzi pregiati del suo patrimonio, valutati in tutto 8,4 milioni (1,9 milioni il Rettorato, 6,5 il Palazzo di vetro) ma in cambio non avrà una contropartita immediata in denaro. L'Univpm invece, come spiegano le delibere approvata all'unanimità sia dal Cda dell'ateneo, sia dal consiglio provinciale, si impegna «a trasferire alla Provincia il bene immobile futuro, di valore pari al prezzo di vendita, così come verrà realizzato all'esito dell'intervento di recupero e...