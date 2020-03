ANCONA La carenza di dispositivi di sicurezza è un tema che non riguarda solo le Marche, ma i medici psichiatri si trovano a dover svolgere il proprio servizio esponendosi al rischio del contagio o - se contagiati ma asintomatici - di trasmettere il Coronavirus ai propri pazienti. La dottoressa Emilia Alfonsi svolge il proprio servizio presso il Centro di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 dell'Asur nella sede di Ancona e, come delegato sindacale, ha raccolto la protesta dei colleghi dei vari presidi. «È necessario che gli operatori delle Strutture Residenziali Riabilitative ricevano i dispositivi utili a svolgere il proprio lavoro in sicurezza e invece hanno ricevuto le mascherine che nei giorni scorsi erano giunte anche in Lombardia e giudicate non idonee perché prive di marchio CE», ha detto. «Se quelle stesse mascherine erano state giudicate non adatte, non si spiega il motivo per il quale siano arrivate agli operatori della Salute Mentale che lavorano in servizi essenziali (Centri Salute Mentale, Servizi di Diagnosi e Cura e Strutture Residenziali). La pericolosità del problema è confermata dal fatto che in questi giorni a Fabriano presso la Struttura Residenziale Riabilitativa intensiva, alcuni medici siano risultati positivi al contagio, il reparto chiuso e 6 pazienti psichiatrici gravi dimessi». Alle parole della dottoressa Alfonsi seguono quelle del segretario regionale di Anaao Assomed Marche Oriano Mercante: «Così non va bene. Tutti gli operatori devono avere le adeguate protezioni e, in assenza di tali dispositivi, l'alternativa è chiudere i reparti ed i servizi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA