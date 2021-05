ANCONA L'ipotesi di poter utilizzare due tipologie di vaccino anti- Covid differenti tra la prima e la seconda dose, con una conseguente semplificazione delle campagne vaccinali, continua a far discutere ed i dati scientifici attualmente disponibili arrivano all'esame dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema). L'ente regolatorio europeo dovrà decidere se ci sono evidenze scientifiche sufficienti per poter formulare nuove raccomandazioni e sdoganare dunque l'impiego di due vaccini diversi per completare il ciclo di immunizzazione. Nel corso della sessione del Consiglio europeo dedicata al Covid, proprio il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe proposto di chiedere all'Ema di pronunciarsi sulla questione il più presto possibile, perché questo aumenterebbe la flessibilità per gli Stati membri nell'approvvigionamento dei vaccini anti- Covid. Anche probabilmente sulla scorta di tale richiesta, l'Ema procederà, secondo quanto si apprende, ad una valutazione degli attuali dati scientifici e verificherà se questi possano bastare per formulare una nuova indicazione. Il mix di vaccini è al momento «una soluzione interessante» secondo Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Coronavirus e già direttore esecutivo dell'Ema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA