ANCONA L'ha detto in mattinata a Osimo, uscendo da una visita alla Lega del Filo d'oro, e l'ha ripetuto dopo mezzogiorno a Lido Tre Archi di Fermo: a Matteo Salvini il nome del candidato del centrodestra per le Regionali nelle Marche «adesso non interessa». «Il progetto Marche è in dirittura di arrivo e questa è la cosa importante», ha affermato a Osimo il leader della Lega dribblando chi lo invitava a fare endorsement per uno dei tre papabili: il designato Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia, o i civici Massimo Bacci e Fabrizio Ciarapica, sindaci di Jesi e Civitanova. Tutte persone, per Salvini, «assolutamente in gamba», ha detto a Fermo. «Entro la settimana sceglieremo il candidato più forte», ha annunciato l'ex ministro dell'Interno dicendosi interessato soprattutto alla squadra. «Penso bene di chiunque ci darà una mano ad allontanare una sinistra che nelle Marche ha già fatto troppi danni, come abbiamo fatto in Umbria e in Abruzzo». Circondato da una folla di circa 200 persone, Salvini ha affrontato il tema della legalità a Lido Tre Archi, uno dei quartieri più caldi delle Marche. «Sulla sicurezza non mi interessa il colore della pelle, non conta se siate bianchi, neri, gialli, rossi o verdi. Mi interessano le persone perbene. Non è possibile che qui ci siano spacciatori, delinquenti, abusivi. Una signora mi ha detto che è difficile uscire di casa. Chiediamo un presidio fisso in questo quartiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA