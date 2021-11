ANCONA L'effetto super green pass si è tradotto in circa 2mila prenotazioni di prime dosi nell'arco di cinque giorni. Per la precisione, 2168, di cui 760 il 25 novembre, all'indomani della conferenza stampa durante la quale il premier Mario Draghi ha annunciato le misure introdotte con il nuovo decreto. Il giorno successivo il numero è sceso a 520 ed il 27 novembre si è assestato sulle 357 unità. Domenica e nella giornata di ieri, invece, il dato è calato rispettivamente a 275 e 276 prenotazioni di prime dosi. Il super green pass entrerà in vigore dal 6 dicembre, dunque c'è ancora margine per un nuovo rimbalzo. Intanto, continua ad aumentare il tasso d'incidenza dei positivi ieri 177,56 ogni 100mila abitanti con un numero di nuovi casi pari a 181. E crescono anche i ricoveri, arrivati ieri a 107: a far salire il dato sono stati cinque degenti in più nei reparti di area medica (di cui quattro in semi intensiva), che raggiungono così un tasso di occupazione di posti letto pari a 8,6%. Resta invariata la situazione nelle terapie intensive, con 24 pazienti ed un'occupazione al 10%. Il Servizio salute ha anche registrato altri tre decessi: una 89enne di Ancona, un 72enne di Tolentino ed un 85enne di Acquaviva Picena) che portano il totale di vittime nele Marche a 3.152.

