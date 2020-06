ANCONA

L'approvazione in consiglio regionale della mozione a firma di Fabio Urbinati sulla «prosecuzione delle attività ricettive nel caso in cui un turista risulti positivo al Covid durante il soggiorno» è saltata perché il numero legale va sotto di uno. «Una consigliera, quasi per gioco, ha deciso di chiamare per la seconda volta, nel giro di pochi minuti, il numero legale - spiega il capogruppo di Italia Viva in un post su Facebook - e, dal momento che un altro consigliere si era allontanato un attimo dall'Aula siamo andati sotto con il numero legale e non siamo riusciti ad approvare un provvedimento che sarebbe passato all'unanimità. Un provvedimento che le nostre strutture ricettive aspettavano in questi giorni di riapertura. È un ato gravissimo ed un segnale molto brutto che arriva da certe forze politiche». La mozione presentata dal renziano Urbinati impegna la giunta «a prevedere in bilancio un fondo da destinare all'indennizzo per le strutture ricettive qualora le autorità competenti obbligassero la chiusura della struttura ricettiva a seguito del rilevamento di un turista positivo a Covid 19 durante il soggiorno nella struttura medesima» e, sul fronte sanitario, «a potenziare i doppi percorsi di accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle città marchigiane che tradizionalmente accolgono il maggior numero di turisti, ed a fornire ai presidi sanitari test rapidi volti a consentire il rapido accertamento dell'eventuale positività a Covid-19, con priorità alle strutture sanitarie operanti nelle località con maggior afflusso di turisti». Il capogruppo di Italia Viva nonostante questo scivolone del Consiglio è determinato ad andare avanti: ha fatto sapere che nel frattempo si coordinerà direttamente con la giunta per l'attivazione del fondo. La mozione protagonista di questa vicenda invece non potrà essere ripresentata prima di 15 giorni. Bisognerà pazientare, con amarezza.

m. m.

