ANCONA «Io insisto nel dire che dobbiamo tornare in presenza e stiamo tutti lavorando per tornare in presenza». Così il ministro dell'Istruzione Patrizio

Bianchi. «Il commissario Figliuolo sta lavorando a marce forzate per poter vaccinare tutti. Noi abbiamo come obiettivo la presenza e dall'altra parte il fatto che siano tutti vaccinati», ha aggiunto commentando la notizia dei 215mila prof in tutta Italia che non risultano ancora vaccinati. «Poi abbiamo diversi ordini di scuole e i presidi sono responsabili nell'organizzare nel modo migliore, però io tengo la barra: mio obiettivo è la presenza, obiettivo di Figliuolo sono le vaccinazioni». Il ministro ha inoltre precisato: «Chiederemo una precisazione al Cts che ha dato un parere sul ritorno a scuola senza considerare le vaccinazioni: dato che le vaccinazioni stanno andando avanti noi chiederemo che formuli anche questa ipotesi. Molti dicono questi sono anni perduti. Ma non c'è una bella primavera se non c'è un inverno. Mi rivolgo ai ragazzi: fate crescere i semi di questo paese, pensate al paese nuovo. Insieme torneremo a rivedere le stelle. Voglio che l'anno prossimo sia tutto così. I ragazzi stanno bene con i ragazzi, stanno bene a scuola, facendo dei lavori insieme; l'anno prossimo deve essere l'anno costituente della scuola, tutti a lavorare per rinforzare la nostra scuola».

