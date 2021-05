ANCONA In occasione della Giornata internazionale dell'Infermiere, che si celebra oggi, Elena Leonardi (Fdi), presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale ha inviato una nota a tutti gli operatori sanitari delle Marche. «Mi preme rivolgere un sentito ringraziamento agli infermieri che quotidianamente assistono soggetti che hanno bisogno di cure - ha scritto la consigliera regionale di Fratelli d'Italia - .L'amore, l'umanità e la dedizione, che sono prerogative di chi svolge una missione tanto delicata quanto fondamentale per l'assistenza ai malati, da oltre un anno sono state esaltate da una assoluta abnegazione che ha mostrato all'intera collettività nazionale l'importanza di tutto il personale infermieristico italiano nella gestione dell'emergenza da Covid». Il graduale ritorno alla normalità, ha aggiunto la presidente della commissione Sanità, «non può farci dimenticare i sacrifici e la pressione che tutto il nostro sistema sanitario, in cui gli infermieri ricoprono un ruolo chiave, ha attraversato. A distanza di un anno festeggiamo questa ricorrenza nei centri vaccinali, senza abbassare la guardia ma con la speranza di tornare presto alla normalità. Come presidente della IV commissione consiliare Sanità rivolgo forte a tutti gli infermieri un sincero grazie per la loro opera quotidiana».

