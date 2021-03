ANCONA Il sindacato di medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed Marche, riceve quotidianamente appelli da parte dei propri iscritti, ma anche di infermieri, Oss e e operatori di laboratorio sulla didattica a distanza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, «senza prevedere deroghe per i figli degli operatori sanitari». Il segretario regionale Oriano Mercanti sottolinea che «da oltre un anno questa categoria si sta prestando generosamente a svolgere la propria indispensabile opera professionale al servizio dei malati, colpiti da questa terribile pandemia». Il portavoce Anaao Assomed lancia un appello alla Regione affinchè sensibilizzi il presidente del Consiglio Draghi, il ministro Speranza e coinvolga anche le forze parlamentari per consentire « ai figli dei medici ed operatori sanitari di rientrare in classe assieme alle categorie speciali già ammesse, almeno per i ragazzi e ragazze delle scuole primarie di primo e secondo grado». Per le categorie di lavoratori si è parlato di congedi parentali e di smart working: «Sono misure ovviamente non applicabili agli Angeli del Covid a meno che non si sguarnisca un esercito già esiguo che non ha bisogno di essere ulteriormente fiaccato nel morale dalla frustrazione di vedere negato un diritto che appare legittimo».

