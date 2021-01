ANCONA Il Servizio sanità della Regione Marche ha comunicato che l'operazione di screening Marche sicure nella giornata di lunedì nella località dell'Area Vasta 5 di Ascoli Piceno ha rilevato un'adesione di 2704 persone. Sono stati riscontrati 7 casi positivi. Nell'Area vasta 4 di Fermo si è registrata un'adesione di 2367 persone con 30 soggetti positivi. Complessivamente nelle Marche da venerdì 18 dicembre hanno aderito 83043 persone con 506 casi positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,6% mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 26,2%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare. Lo screening a San Benedetto del Tronto proseguirà fino a domani. Le postazioni, operative dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, giorni festivi compresi, sono allestite al Palariviera e al Palasport Speca. Possono aderire tutte le persone di età superiore ai 6 anni, residenti o che soggiornano a San Benedetto del Tronto per motivi di lavoro o studio. Prosegue fino a sabato la terza fase della campagna di screening nell'Area Vasta 4. Da venerdì 8 a mercoledì 13 gennaio inizia nell'Area Vasta 1 la fase 2 dell'operazione di screening Marche Sicure. Saranno coinvolte le città di Fano, Mondolfo, San Costanzo, Mombaroccio, Cartoceto. Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare.

