ANCONA Il 10 aprile scorso la firma della convenzione tra la Regione Marche, la Fondazione del Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta, l'Asur e il Comune di Civitanova per l'attivazione dell'area sanitaria alla Fiera di Civitanova, come sito da destinare alla realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le Marche erano in piena pandemia e nonostante la riorganizzazione della rete ospedaliera e il coinvolgimento delle strutture accreditate, il fabbisogno di posti letto per i pazienti positivi al Coronavirus risultavano ancora insufficienti per rispondere adeguatamente ai bisogni di «assistenza ventilatoria». Da qui la scelta di creare «una struttura dotata di posti letto di terapia intensiva e subintensiva adeguata logisticamente e strutturalmente». Si è arrivati così alla decisione del Comune civitanovese di concedere in comodato d'uso all'Asur i locali della Fiera per la durata necessaria al superamento dello stato emergenziale. «Al termine del contratto - si legge nei documenti - l'immobile verrà restituito al Comune nello stesso stato in cui è stato consegnato». La realizzazione della nuova struttura per la Regione «risulta strategica per ridurre il forte carico di richiesta di degenza da parte di tutte le strutture ospedaliere marchigiane, in particolare nelle aree critiche delle terapie intensive e sub intensive. E pertanto si configurerà come punto di riferimento per l'intero territorio regionale per il contrasto all'emergenza epidemiologica. Quando avverrà lo smantellamento del Covid hospital i posti letto all'interno verranno distribuiti nel territorio per aumentare la capienza delle terapie intensive e sub intensive.

