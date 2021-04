ANCONA

I numeri da zona gialla continuano a diminuire, nei contagi e nei ricoveri dove si fa fatica a scendere solo nelle terapie intensive che hanno in cura pazienti gravemente attaccati dal Covid con davanti un lungo e difficile periodo di degenza. Settanta i malati in rianimazione negli ospedali marchigiani, un numero stabile da giorni mentre continuano a svuotarsi gli altri reparti. Gli ultimi dati analizzati dal Servizio salute della Regione Marche parlano di 550 pazienti (-25) nelle strutture con un calo significativo in semi intensiva (144, -9) e nei reparti non intensivi (336, -16).

Il monitoraggio

Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 52 dimessi. Le persone nei pronto soccorso sono 18, gli ospiti di strutture territoriali 223, mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 6.053, positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 6.603. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 12.878. Numeri incoraggianti che danno l'idea di come, con la zona rossa, il coronavirus abbia innestato la marcia indietro anche se per tutta la giornata di oggi - con le Marche in zona arancione - cinque Comuni (quattro del Pesarese, uno dell'Anconetano) sono stati inseriti in fascia rossa con un'ordinanza del governatore Acquaroli per l'aumentare del numero di positivi.

I nuovi casi

E proprio la provincia di Pesaro Urbino è adesso al centro dell'attenzione dell'Osservatorio epidemiologico: sotto stretta sorveglianza visto la crescita dei positivi nei tamponi analizzati. Anche ieri su 287 nuovi casi Covid accertati, 94 sono in provincia di Pesaro Urbino, 55 in quella di Macerata, 53 in quella di Ascoli Piceno, 43 in provincia di Fermo, 29 in quella di Ancona e 13 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41), contatti in setting domestico (86), contatti stretti di casi positivi (93), contatti in setting lavorativo (8), contatti in ambiente di vita/socialità (3), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (1). Ed è di cinque decessi legati al Covid il bilancio giornaliero nelle Marche: il totale delle vittime sale così a 2.909. Sono morti un uomo e 4 donne, tra 62 e 79 anni, tutti con patologie pregresse.

