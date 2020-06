ANCONA I dubbi sono stati fugati dall'assessore regionale ai Trasporti, Angelo Sciapichetti: «Il diritto al ristoro per gli abbonati dei servizi di trasporto pubblico regionale è garantito per tutti gli utenti in caso di mancato utilizzo dell'abbonamento a causa delle misure di contenimento per l'emergenza coronavirus». Lo ha spiegato nel corso dell'incontro con le associazioni dei consumatori sul tema dei rimborsi agli utenti del trasporto pubblico locale. Sul metodo di rimborso, invece, i dettagli arriveranno nei prossimi giorni. Per uniformare equamente il ristoro sul territorio regionale e nazionale, ha aggiunto l'assessore «si stanno definendo le modalità di accesso. È infatti in atto un intenso confronto della Regione Marche, oltre che con le Associazioni e con gli operatori del trasporto Pubblico Locale, anche con le altre Regioni». Le prime indicazioni operative che stanno emergendo dalla Regione sono che l'utente che chiederà il ristoro avrà un rimborso per mezzo di voucher presentando la richiesta all'azienda ferroviaria o autobus. All'addetto si dovrà presentare l'abbonamento, in corso di validità durante le misure di contenimento, corredato da un'autocertificazione attestante il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio a seguito delle misure di contenimento. I modelli saranno resi pubblici a breve e adeguatamente preannunciati, dando tutto il tempo agli utenti di aderire alla procedura di rimborso. Si chiude così un'altra incertezza causata dall'emergenza Coronavirus, che ha sostanzialmente azzerato gli utenti del trasporto pubblico locale e delle ferrovie. Adesso però che la pandemia è rientrata bisogna fare i conti con gli abbonamenti sottoscritti ma non utilizzati.

