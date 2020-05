ANCONA Gli studenti del IV e V anno che frequentano gli Istituti professionali di Stato ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari potranno acquisire tramite un'offerta formativa integrata la qualifica di operatore socio-sanitario. La giunta regionale su proposta dell'assessore al Lavoro, alla Formazione e all'Istruzione Loretta Bravi ha approvato gli indirizzi operativi per l'anno scolastico 2020-21. I progetti formativi saranno 15 per 20 allievi ciascuno per un investimento pubblico di 396mila euro. «Il provvedimento - spiega l'assessore - è quanto mai importante in questo momento. L'emergenza pandemica legata al Covid 19 ha infatti aumentato in modo consistente l'esigenza di personale sanitario qualificato in tempi brevi e questa è una prima risposta concreta». La Regione sta infatti lavorando anche per prevedere una ulteriore azione formativa sui corsi OSS per occupati e disoccupati a partire dal fabbisogno emerso in questi mesi di emergenza sanitaria acuta. «E' assolutamente importante e attuale parole dell'assessore Bravi - dotare tutte le strutture socio-sanitarie di figure qualificate che, in maniera competente, possano affiancare il personale medico e infermieristico nella gestione delle pratiche mediche di tipo classico e nella gestione di emergenze sanitarie e sociali quali quelle che sta vivendo e combattendo oggi l'intero ordine mondiale». Tornando invece agli studenti degli Istituti professionali, con i progetti formativi la giunta regionale vuole anche acontribuire ad ampliare le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, in maniera stabile, dei giovani che conseguono il diploma di maturità professionale ad indirizzo servizi socio-sanitari contrastando anche il fenomeno dell'abbandono scolastico dopo il terzo anno. «La partecipazione ai corsi, per gli allievi, è completamente gratuita», chiarisce l'assessore Bravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA