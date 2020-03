ANCONA Gli italiani si dicono abbastanza preoccupati per il Coronavirus, ma più per le conseguenze economiche, che non per quelle di carattere sanitario. È quanto emerge dall'indagine dell'istituto di ricerca Tecnè sulla percezione dei pericoli derivanti dal Covid 19. Rispetto alla domanda Quanto sei preoccupato, il 22% ha risposto molto e la maggior parte, il 54%, ha risposta abbastanza, mentre solo il 22% ha detto poco (16%) o nulla (6%). Dunque preoccupazione c'è, e molti (46%) ritengono che l'allarme sia motivato, anche se comunque quasi la metà degli italiani (49%) ritiene che si sia fatto troppo allarmismo. La preoccupazione riguarda però soprattutto le possibili conseguenze economiche (32%), mentre coloro che sono preoccupati esclusivamente per la salute propria e dei propri familiari sono appena il 18%. In realtà il maggior numero di intervistati (42%) ha risposto di essere preoccupato per entrambe le cose. Tuttavia le domande sulla gestione dell'emergenza riflettono di nuovo una maggiore fiducia nei confronti del sistema sanitario, già premiato dall'81% di persone che preferisce affrontare l'emergenza Coronavirus in Italia piuttosto che all'estero proprio perché ritiene ci sia la sanità migliore, che non dell'apparato politico chiamato più direttamente a risolvere le problematiche di tipo economico. I giudizi sulla gestione dell'emergenza sanitaria sono infatti positivi al 76%, contro un 22% di scontenti. Percentuali che si ribaltano nei giudizi sulla gestione dei rischi economici, negativi al 53% e positivi al 29%.

