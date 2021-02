ANCONA E MACERATA LE PROVINCE CON OLTRE CENTO CONTAGI IN 24 ORE

L'EPIDEMIA

ANCONA «Nelle Marche la curva dei contagi sta rallentando». Lo ha confermato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, intervenuto ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ventiquattro ore dopo l'annuncio della zona gialla , che scatterà da domani, il governatore ha ribadito quello che ha messo nero su bianco nel dossier inviato al ministro Speranza. «Sono anche contento che il governo e il ministro abbiano tenuto in considerazione quelle erano le prerogative e le richieste che noi avevamo espresso nella scorsa settimana. I dati che abbiamo disposizione tracciano un quadro decisamente in miglioramento, il che non significa, come è giusto ripetere, che la questione della pandemia sia superata».

Il report

Quello che si conclude oggi è stato un mese difficile sotto il profilo dell'emergenza Covid: le Marche sono rimaste due settimane in zona arancione dopo i mini lockdown a singhiozzo delle festività natalizie, pagando lo scotto di una pressione nelle strutture sanitarie che starebbe rientrando ma in maniera molto lenta. Anche ieri i dati forniti dal servizio sanitario della Regione hanno evidenziato che il numero dei ricoverati per il Coronavirus è rimasto invariato rispetto alla giornata precedente: 613 i degenti negli ospedali, con le terapie intensive che oscillano sempre attorno ai 70 pazienti (ieri 71, con due dimissioni). Stessa cosa per i reparti di semi intensiva che hanno registrato nelle scorse ore un +5 rispetto alla giornata precedente mentre è ancora alto il numero dei dimessi: 33 (ieri erano 40). Non diminuisce nemmeno il numero degli ospiti nelle Rsa positivi al Covid, in tutto 229 con le strutture di Galantara e Campofilone che si prendono cura del maggior numero di anziani, 56 e 44. In aumento pure i pazienti che si fermano al pronto soccorso, ma non tecnicamente ricoverati: 21 (+2 rispetto a ieri).

Il dato più drammatico

Ma il dato più drammatico dell'epidemia di gennaio è tracciato dal numero delle vittime causate dal virus: 372 in totale, se consideriamo gli 11 decessi registrati purtroppo anche nella giornata di ieri. i tratta di otto uomini e tre donne tra i 70 e i 93 anni, con patologie pregresse fatta eccezione per un 72enne di Acqualagna. Il totale dei morti correlati al Covid in regione sale così a 1.966. E sono stati 465 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 7.159 tamponi testati: 138 in provincia di Ancona, 115 in provincia di Macerata, 74 in provincia di Fermo, 58 in provincia di Pesaro Urbino, 53 in provincia di Ascoli Piceno e 27 fuori regione. Tra i positivi rilevati dai test ci sono soggetti sintomatici (57), contatti in setting domestico (87), contatti stretti di casi positivi (106), contatti in setting lavorativo (28), contatti in ambienti di vita/socialità (19), contatti in setting assistenziale (8), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17), screening percorso sanitario (8). Per altri 135 casi invece si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

L'appello

Sebbene l'istituto superiore della sanità abbia inserito le Marche tra le regioni con una classificazione del rischio moderata, segnando in rosso il dato delle terapie intensive e dei ricoverati in area medica, anche ieri il governatore Acquaroli si è appellato al buon senso dei marchigiani: «Restiamo tutti molto responsabili rispetto ai nostri comportamenti individuali», ha detto. L'obiettivo infatti è quello di mantenere la zona gialla il più a lungo possibile.

Maria Teresa Bianciardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA