Ancona e Fermo a quota zero Pesaro cresce ancora dell'1%

ANCONA Cancellate i ricordi del sabato nero del 21 marzo, quando in 24 ore nella provincia di Ancona vennero accertati 112 casi positivi su un totale di 268 nelle Marche. Dimenticate pure gli ultimi brividi di Pasqua, con i 43 nuovi contagi, più del doppio di Pesaro Urbino. Ieri la provincia del capoluogo di regione, per la prima volta dall'inizio di marzo, quando emerse il paziente-1 ad Ancona, non ha avuto nuovi casi di infezioni. E non è un lancio di dati fortunato, dovuto a particolari contingenze nella filiera delle analisi di laboratorio, perché lo 0 su Ancona è uscito su un lotto di circa 300 tamponi esaminati provenienti da tutta la provincia, mentre la media marchigiana è stata di un test positivo su 40.

La più popolosa

Del resto che la più popolosa delle cinque province marchigiane - quella più a rischio per la presenza di porto, aeroporto e dei grandi centri direzionali - fosse vicina al traguardo dello zero alternato era nell'aria da almeno una settimana, visto che la media viaggia sotto il 3. Ieri finalmente la prima giornata pulita dal primo marzo: i casi positivi sono rimasti a 1.822, come il giorno precedente, in una giornata in cui in tutte le Marche sono emersi 31 nuovi contagi su 1.232 tamponi processati, portando il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza a 6.452.

Oltre la media

Un risultato netto che Ancona ieri ha condiviso con la provincia di Fermo (rimasta a 454 casi positivi), mentre Macerata è salita di 3 (ora a 1.050), Ascoli di 1 (286) e Pesaro Urbino purtroppo continua a salire al ritmo dell'1% (26 nuovi casi per un totale di 2603), mentre la media regionale ieri è stata dello 0,5% e quella nazionale 0,7%. La febbre di Pesaro Urbino, prima zona rossa delle Marche, è anche indotta da un numero di campioni esaminati superiore alla media. Il trend dell'ultima settimana conferma numeri alti, con una media giornaliera di 17,7 casi. Ancona invece è sotto quota 3. E pensare che un mese fa di questi tempi, la provincia più popolosa delle Marche superava in certe giornate proprio Pesaro: non solo a Pasqua, ma anche il 3 aprile: con 52 casi positivi contro 30. Il lockdown evidentemente ha funzionato, i dipartimenti di prevenzione dell'Asur sono riusciti a tracciare più situazioni di potenziale contagio come pure sono stati spenti(grazie anche alla task force di Medici senza frontiere al lavoro nell'Area Vasta 2) i focolai divampati in alcune case di riposo e residenze protette per anziani dell'Anconetano. Così la provincia del capoluogo di regione s'è fatta trovare avanti anche rispetto alle proiezioni dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche, che tre settimane fa stimava per Ancona il quasi azzeramento dei casi positivi tra il 15 e il 20 maggio, ma più di recente aveva già previsto che il traguardo per Ancona si poteva tagliare anche prima.

E ieri è arrivato lo zero tanto atteso, in una provincia che ha pagato un tributo pesante, con 210 vittime del Coronavirus (uno ogni 9 malati) e ancora ieri teneva più di 1.400 persone in quarantena per contatti ravvicinati con soggetti positivi. Comprensibili allora le mille cautele con cui diversi amministratori, a partire dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, che tiene chiuse le spiagge fino al 17, affrontano la fase 2, quella della difficile convivenza con il virus. Anche la provincia di Fermo ieri ha fatto percorso netto, ma già a fine aprile era entrata in fase di zero alternato, come già Ascoli (che balla tra lo 0 e pochi casi al giorno) mentre Macerata nell'ultima settimana ha una media di 5 casi giornalieri. Tenere bassi i contagi è importante anche per il calendario delle riaperture della fase 2, visto che il Governo sta monitorando i parametri delle regioni (e anche provincia per provincia) per decidere dove si può derogare senza il pericolo che l'epidemia riparta e dove invece serva addirittura l'istituzione di nuove zone rosse. Pesaro Urbino, al momento, è l'unica zona delle Marche che preoccupa, ma nelle statistiche paga anche la scelta virtuosa di accelerare con i tamponi, cercando di arrivare anche a 7-800 al giorno per tracciare meglio i contagi.

Gli ospedali si svuotano

Gli ospedali Covid intanto continuano a svuotarsi. Ieri i ricoverati per Coronavirus nelle Marche sono scesi a 369 (-26 rispetto a mercoledì), 41 dei quali in terapia intensiva, e i guariti-dimessi sono saliti a 2.257 (+15). Ma continuano a crescere i marchigiani in isolamento domiciliare, casi positivi che si stanno curando ma non hanno bisogno di ricovero ospedaliero, saliti a 2.878. per cui sale ancora il totale dei positivi attuali, ieri a 3.247 (+11). Tra le note tristi di giornata, come avviene da oltre due mesi senza tregua, il bollettino delle vittime: ieri altre sei, tra i 64 e i 90 anni, che fanno salire il totale a 954.

Lorenzo Sconocchini

