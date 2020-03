ANCONA È entrata in vigore la scorsa mezzanotte e sarà valida fino al 3 aprile l'ordinanza del governatore Ceriscioli che dà un altro giro di vite agli spostamenti. In un video realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale e l'Ente nazionale sordi (Ens), comprensibile anche ai non udenti, lo stesso presidente della Regione Marche spiega le novità. «La primavera quest'anno inizia con regole nuove - esordisce Ceriscioli -. Una nuova ordinanza per combattere il Coronavirus: spiagge, parchi, parchi gioco, giardini pubblici sono vietati. Stavano diventando luoghi di assembramento e questo non lo possiamo permettere». «Ci si può muovere per andare al lavoro, per motivi di salute o per comprare generi alimentari. Sono gli unici tre motivi per cui si esce di casa», spiega il governatore facendo una sintesi esemplificativa, perché il decreto varato dal governo l'11 marzo prevede che si possa uscire anche per accudire anziani congiunti non autosufficienti e soli o per acquistare farmaci o altri beni di primaria importanza, tra cui i giornali nelle edicole. «La passeggiata di salute - è un altro passaggio del video - è consentita ma vicino al luogo in cui si abita: il giro dell'isolato, un percorso vicino alla propria casa, senza allontanarsi». Quanto ai bar dei distributori «restano aperti su autostrade e superstrade e nelle aree extraurbane ad uso esclusivo di autotrasportatori merci. Nei centri abitati tutti i bar dei distributori restano chiusi». Per i negozi di vicinato «stretta sugli orari: dalle 8 alle 20 per facilitare i controlli e fare in modo che vengano utilizzati correttamente, seguendo le regole per evitare i contagi».

