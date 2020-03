ANCONA Due pazienti dimessi, nella giornata di ieri, ma anche il primo decesso nelle Marche di un paziente under 60 ricoverato per una polmonite da Coronavirus, la sesta vittima in regione a neanche due settimane dal primo caso di contagio. Si tratta di un uomo di 59 anni morto ieri mattina nell'ospedale regionale di Torrette, a poche ore di distanza da un'altra vittima da infezione registrata al Santa Croce di Fano, dov'è morto un 78enne. Entrambi i pazienti soffrivano già di diverse patologie pregresse, fa notare la Regione Marche, per sottolineare anche quanto siano importanti le misure di contenimento del contagio a protezione dei soggetti più a rischio. Ieri il bollettino serale con i dati del Gores (Gruppo operativo regionale di emergenza sanitaria) aggiornava la contabilità dell'epidemia, con 48 nuovi casi positivi nella giornata di ieri accertati nei Laboratori della Virologia di Torrette, che in due settimane hanno processato più di 800 tamponi. Dei 207 contagiati marchigiani (123 già confermati dall'Istituto superiore di sanità) tre su quattro abitano in Provincia di Pesaro Urbino (159) mentre nella zona Ancona i casi positivi al test del Covid-19 sono 38, 15 in più rispetto a venerdì. Non mancano le buone notizie. Oltre al miglioramento delle condizioni della bambina contagiata nel Pesarese, l'unico caso noto di minore infettato, va registrata una sostanziale tenuta delle province a sud, con 7 casi in quella di Macerata, 3 nel Fermano e ancora nessuno ad Ascoli e provincia. Resta alta, poco più di sei casi su dieci, la percentuale dei pazienti che hanno bisogno di cure in ospedale. Sono 124 nelle Marche i ricoverati per infezione da Covid-19, 33 in terapia intensiva e altri 91 in altri reparti, soprattutto Malattie infettive. La maggior parte (67, di cui 21 in rianimazione) sono in ospedali di Pesaro e province. Cresce in fretta, di pari passo forse anche con il contagio emotivo, il numero di persone che dopo contatti o frequentazioni ritenute a rischio sono finite in isolamento domiciliare. Dai 981 di venerdì si è passati ai 1.230 di ieri (solo 111 con sintomi) numero che comprende ache 235 tra medici, infermieri e autisti di ambulanza attualmente fuori gioco per incontri troppo ravvicinati con pazienti che non sapevano di essere stati infettati.

