ANCONA Dopo lo stop del Consiglio di Stato arrivato venerdì, il progetto resta in stand by in attesa di capire quali potrebbero essere le prossime mosse sull'azienda unica dei rifiuti. Il neoeletto presidente della Provincia Luigi Cerioni, che guida anche l'Assemblea territoriale d'ambito 2 di Ancona, non molla e dà una lettura ottimistica della sentenza. «Il Consiglio di Stato - spiega - ha fornito importanti indicazioni per poter proseguire utilmente nella complessiva iniziativa di affidamento dei servizi del ciclo integrato ambientale...