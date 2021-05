ANCONA «Dobbiamo permettere alle discoteche di riaprire come tali, senza dare limitazioni e distanziamento. A questo proposito, l'associazione che riunisce questo mondo ha presentato due giorni fa un protocollo che noi abbiamo presentato al Comitato tecnico scientifico (Cts, ndr) e confidiamo, in tempi rapidi, di trovare una soluzione per permettere alle discoteche di riaprire in una situazione di normalità». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. «Quando parliamo di discoteche non possiamo parlare di distanziamento: la discoteca è luogo di aggregazione per antonomasia. C'è assolutamente bisogno di riaprirle, dobbiamo capire in che modo per garantire sicurezza, monitoraggio e tracciabilità. Ad oggi dare una soluzione diventa difficile e se ne avessi una, le discoteche sarebbero aperte». Ha poi concluso: «Quando parliamo di discoteche, parliamo comunque di posti di lavoro e di opportunità per i nostri ragazzi che hanno bisogno di condividere momenti insieme. È una risposta che dobbiamo dare e sono convinto che la daremo, così come è avvenuto in altri settori. Entro fine giugno il Cts e il generale Figliuolo dovranno dare una risposta sul protocollo presentato dagli esercenti. Ma bisognerà riaprire veramente, non con i balli consentiti a due metri di distanza. Che discoteca sarebbe? Serviranno il green pass, i tamponi, il tracciamento. A luglio, però, secondo me si parte».

