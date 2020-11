ANCONA Diffida del sindacato medici Cimo ai vertici della Regione e delle aziende sanitarie e ospedaliere delle Marche, attraverso una lettera indirizzata anche ai prefetti e alle Procure della Repubblica. «Nonostante ripetute richieste di ottenere un confronto onde avere informazioni sugli atti organizzativi predisposti dalla Regione Marche, dall'assessore alla Sanità e dai direttori generali delle Aziende, riguardanti le misure in essere per contrastare la epidemia Covid 19» , sottolinea il segretario del Cimo Luciano Moretti, «ad oggi nessuna convocazione o informativa, se non in modo retroattivo o a cose già avvenute». Secondo il sindacato Cimo, c'è una prassi «di assegnare dirigenti medici privi della necessaria specializzazione ad operare, in turni di servizio o di Guardia divisionale o interdivisionale o in regime di pronta disponibilità, in reparti dedicati o, comunque, ove sono ricoverati pazienti Covid 19». In questo modo si determina «un triplice rischio: »sguarnire reparti non Covid di dirigenti medici specialisti e professionalmente competenti; affidare le cure di pazienti Covid a dirigenti medici non professionalmente adeguati e privi del titolo specialistico pertinente, in violazione dei principi generali di appropriatezza e sicurezza delle cure; esporre i dirigenti medici a rischi personali di particolare gravità sotto il profilo della sicurezza loro e di tutti coloro con i quali essi interagiscono». Decisioni questo tipo, sostiene Moretti, manifestano «l'inadeguatezza con cui la diffusione della pandemia è stata affrontata dalla catena di comando gerarchica sanitaria nei mesi di minore diffusione del contagio e integrano ».

