ANCONA Dieci ore di dibattito in video conferenza, ma alla fine è arrivato l'ok del Consiglio regionale (20 favorevoli, 8 contrari con Lega e M5S e 3 astenuti, Fdi e FI) alla proposta di legge per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dall'emergenza Covid. «Un primo provvedimento rapido, non risolutivo», in attesa di «risorse più importanti», per dirla con il governatore Ceriscioli. Il presidente della commissione Sviluppo economico Traversini (Pd) ha illustrato il provvedimento che unifica le pdl della Giunta e del consigliere Carloni (Lega) per un Fondo di emergenza Covid-19 di 4 milioni, gestito dai Confidi, per agricoltura, pesca, commercio, turismo, servizi, industria e artigianato. «Di fatto spiega Traversini ammonta a 12 milioni, perché integrato dalle risorse di Province e Camere di Commercio per altri 4 milioni di euro e dei Confidi per ulteriori 4. Già da martedì, le aziende possono andare ai Confidi». Il Fondo sarà destinato per il 70% all'erogazione di prestiti a tasso agevolato (1%) e per il 30% per la concessione di contributi per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l'accesso ai finanziamenti. Si può chiedere un prestito, a credito agevolato, fino a 40 mila euro e non 25 mila euro come previsto nel Dpcm del Governo. Prestito che dura 48 mesi, con 12 mesi di preammortamento. Critiche le opposizioni, che chiedono tempi certi sulle erogazioni dei Confidi: «Questa legge sembra più a carico delle imprese che della Regione. Mi aspettavo ci fosse un segnale più importante, non solo prestiti, ma contributo a fondo perduto», ha osservato il vicepresidente Celani (Fi).

