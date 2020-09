ANCONA

Dalla convenzione ad una «legge delega stabile» che trasferisca alla Camera di Commercio «attività e risorse adeguate a realizzare insieme azioni e obiettivi ambiziosi». È la proposta che il presidente Gino Sabatini ha lanciato, ieri alla Loggia dei Mercanti di Ancona, agli otto candidati governatori in corsa nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre.

L'incontro

Rigorosamente in ordine alfabetico: Francesco Acquaroli (centrodestra), Sabrina Banzato (Vox Populi), Alessandra Contigiani (Riconquistare l'Italia), Anna Rita Iannetti (Movimento 3V), Roberto Mancini (Dipende da Noi), Maurizio Mangialardi (centrosinistra) Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle), Fabio Pasquinelli (Partito Comunista). In platea, i componenti del Consiglio camerale ed i rappresentanti del mondo della produzione e del lavoro. «Con la Regione c'è un rapporto solido ed organico, che ha evitato dispersioni inutili di risorse. Rapporto che deve essere cementato nei prossimi 5 anni», ha proseguito Sabatini, sottoponendo agli aspiranti presidenti il documento della Camera di commercio delle Marche con i sette temi prioritari: innovazione, semplificazione, digitalizzazione d'impresa; nodi infrastrutturali; internazionalizzazione e Macro Regione Adriatico Ionica; credito e finanza per le imprese; marketing turistico/territoriale; orientamento professionale e politiche occupazionali; ricostruzione post sisma. «Alla vigilia del voto di settembre ha concluso il presidente, rivolgendosi ai candidati abbiamo voluto privilegiare la capacità di ascolto reciproco, un incontro nel segno del fair play utile a conoscerci meglio e a far prevalere le proposte, oltre a far prendere qualche impegno reciproco. In poco meno di due anni abbiamo fatto tanta strada, nonostante una riforma nazionale incompleta. La nostra esperienza ci fa dire oggi che i progetti, anche quelli più ambiziosi, si possono realizzare e in tempi brevi. Al prossimo presidente della Regione non chiedo una promessa elettorale, ma un impegno chiaro: consolidare il rapporto con la Camera di Commercio».

Martina Marinangeli

