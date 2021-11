ANCONA Dal 25 ottobre in Romania è in vigore un coprifuoco notturno dalle 22 alle 5: ne sono esentate le persone vaccinate o guarite dal Covid, oppure coloro che si spostano per esigenze inderogabili di natura professionale, medica o di assistenza a persone vulnerabili. C'è anche l'obbligo di indossare la mascherina di protezione in tutti gli spazi pubblici al chiuso e all'aperto, mentre l'accesso a negozi, centri commerciali, cinema, biblioteche, piscine, palestre, ristoranti e bar è consentito dalle 5 fino alle 21 solo alle persone con ciclo vaccinale completato da almeno 10 giorni o alle persone guarite dal Covid che si trovino tra il 15° e il 180° giorno dalla conferma dell'infezione. Bar e ristoranti possono operare fino al 50% della capienza, gli altri locali consentono l'accesso al pubblico fino al 30% della capienza. È vietata l'organizzazione di eventi privati (battesimi, matrimoni), workshop, conferenze e spettacoli al chiuso o all'aperto, mentre club e discoteche sono chiusi. Supermercati, negozi di alimentari, farmacie e stazioni di servizio continuano ad operare senza restrizioni. I viaggiatori in ingresso dall'Italia sono esentati dalla misura di quarantena obbligatoria. I viaggiatori che entrino dalle zone gialle e rosse sono tenuti a rispettare 14 giorni di isolamento fiduciario al proprio domicilio di destinazione una volta fatto ingresso nel Paese, ma non se sono vaccinati da almeno 10 giorni.

