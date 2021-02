ANCONA Da questa mattina alle 8, è possibile prenotare il vaccino anti-Covid per il personale scolastico delle scuole pubbliche e delle università, docente e non docente, con un'età fino a 55 anni non compiuti. Le vaccinazioni inizieranno lunedì. Per il personale scolastico docente e non docente con un'età superiore a 55 anni, si attiveranno le prenotazioni non appena il Ministero trasferirà alla Regione le liste con i nominativi. «Questa differenziazione - spiega l'assessore regionale Filippo Saltamartini - è dovuta al fatto che in un primo momento il vaccino AstraZeneca era stato validato fino ai 55 anni, mentre adesso si può utilizzare anche fino ai 65 anni. Non avendo le dosi sufficienti per tutti abbiamo dovuto dividere il personale da vaccinare per età». Le modalità di prenotazione sono le stesse già avviate, quindi tramite portale di Poste Italiane, https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e il numero verde 800.009966 (attivo eccezionalmente oggi e domani e poi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). Per la prenotazione del vaccino sono a disposizione anche i 242 Atm Postamat (sarà sufficiente inserire la tessera sanitaria, digitare i dati richiesti in modo semplice e veloce e ritirare il promemoria con i dettagli della prenotazione) e anche la rete dei portalettere. Al momento della vaccinazione, insieme al personale sanitario, saranno compilati alcuni moduli che si possono scaricare e stampare dal sito dell'Asur Marche o sul portale di prenotazione di Poste Italiane. I moduli sono comunque disponibili nei punti vaccinali.

