ANCONA Con il Coronavirus, meglio una precauzione in più che una in meno. Così ieri un consigliere regionale ha lasciato l'aula di palazzo Leopardi per ritornare nella sua abitazione, dopo un veloce consulto con il collega e medico Fabrizio Volpini che ha rilevato «sintomi simil-influenzali». Nel frattempo, però, chi era presente in Consiglio ha avuto più di qualche apprensione. I risultati del tampone - operato sul consigliere da due medici ieri a metà pomeriggio ed inviati al sod di Virologia di Torrette - arriveranno oggi, per poi essere inviati allo Spallanzani per la conferma. In caso di responso positivo, si profilerebbe la quarantena per chi era presente in Consiglio o comunque un controllo con il tampone. I contorni della vicenda sono questi: lunedì sera, il consigliere aveva qualche linea di febbre e difficoltà nella respirazione. Ha preso una tachipirina e si è sentito meglio, con conseguente abbassamento della temperatura. Forte di ciò, ieri mattina si è presentato in aula, ma dopo aver spiegato a Volpini i sintomi, si è deciso di prendere ogni precauzione anche perché, a metà febbraio, aveva partecipato ad un incontro a Roma dove erano presenti anche politici dall'Emilia, dal Veneto e dalla Lombardia. «Sono intervenuto perché c'erano sintomi simil-influenzali in una persona che è stata a contatto con altre persone provenienti da zone topiche ha spiegato Volpini . L'ho invitata ad assentarsi perché in questi casi si deve procedere con il triage telefonico, chiamando il proprio medico curante per valutare la situazione ed il tipo intervento da fare».

Martina Marinangeli

