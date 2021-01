ANCONA «Che la scuola non sia una priorità per la destra al governo della Regione è un dato di fatto. Lo slittamento del ritorno in classe a febbraio per gli studenti delle scuole superiori è frutto non solo dell'incapacità di presidente e giunta. Una decisione inutile e incomprensibile, anche perché non tiene conto né degli investimenti realizzati dalle scuole per garantire, tra l'altro efficacemente, lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, né, fatto ancora più grave, dell'incidenza psicologica sui ragazzi, con il rischio di alimentare anche il già troppo diffuso fenomeno della dispersione scolastica». Così i consiglieri regionali del Partito democratico commentano l'ordinanza del presidente Francesco Acquaroli. «Rispetto alla prima fase della pandemia - aggiunge il capogruppo Maurizio Mangialardi - quando eravamo tutti di fronte a un evento drammatico e imprevedibile, oggi si sarebbe potuto procedere con una modalità di didattica a distanza integrata, prevedendo almeno il 50% delle ore lezione in presenza. Invece no, il duo Acquaroli-Saltamartini ha preferito buttare soldi in un inutile screening di massa anziché pensare ad azioni più puntuali e mirate riguardanti specifici settori, proprio come quello della scuola».

