ANCONA Bisogna risalire agli albori dell'epidemia nelle Marche per trovare una giornata con meno casi di nuovi contagi. Era il primo marzo, nella nostra regione c'erano appena 25 casi conclamati e ancora neanche una vittima, e uscirono positivi al test 10 tamponi su 36, il 28%. Ieri il bollettino del Gores Marche registrava 16 positivi al Covid-19 sui 510 tamponi esaminati nella giornata di domenica. Un lotto festivo dunque, meno robusto di altri giorni, buono comunque per confermare che i contagi nelle Marche sono sempre più rari. Uno su 30, nell'ultima tornata di analisi sui campioni esaminati nei laboratori di Virologia attivi in regione. L'incremento giornaliero di infezioni (i casi nuovi rapportati al totale del giorno precedente) scende così allo 0,3%, il valore minimo dall'inizio dell'epidemia nelle Marche, tre volte meno della media nazionale ieri allo 0,9%. La curva dei contagi è sempre più piatta, anche se non sono esclusi occasionali rialzi giornalieri dovuti anche al fatto che ora stanno venendo allo scoperto casi rimasti sommersi per due o tre settimane. Con la minore pressione su ospedali e pronto soccorso, ora il servizio sanitario può dedicarsi anche a far riaffiorare il sommerso delle infezioni da Coronavirus, i soggetti in quarantena che ora sono testati grazie alle Usca (le unità speciali di continuità assistenziale) e ai drive-thru, postazioni in cui i tamponi si fanno senza che i soggetti da testare scendono dall'auto. Alla data di ieri c'erano 2.585 marchigiani con diagnosi Covid positiva in isolamento domiciliare, tra cui anche i dimessi non ancora guariti, che dopo la scomparsa dei sintomi aspettano il doppio tampone negativo che certifica la fine dell'infezione. Sono invece 8.210 i marchigiani che si trovano in quarantena dopo contatti ravvicinati con pazienti positivi (3.514 quelli con sintomi) tra cui figurano anche 1.217 tra medici, infermieri e altri operatori sanitari. Il totale dei contagiati nelle Marche è salito a 6.127 su 35.617 casi diagnosticati. Purtroppo di Coronavirus si muore ancora e il totale delle vittime si avvicina a quota 900. Ieri il Gores segnalava altri 9 decessi: cinque uomini e quattro donne, di età tra i 74 e i 97 anni, tutti con altre patologie. Il totale è salito a 893.

