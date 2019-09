CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Avviso ai viaggiatori dei bus, non solo del trasporto cittadino, specie quelli che viaggiano sulle linee tra la stazione e il centro storico. Questa mattina, dalle ore 9,30 alle 12,30, a causa di lavori che si svolgeranno nella rotatoria San Martino (davanti all'imbocco dell'omonima galleria per il centro) tutti i bus urbani ed extraurbani diretti in centro da via Marconi saranno deviati già dal piazzale della stazione centrale verso via De Gasperi, per poi dirigersi nel centro cittadino attraverso la galleria Risorgimento. A causa dei...