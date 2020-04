ANCONA Attenzione ai minori, che potrebbero accettare con fatica i limiti e le difficoltà causate dalla quarantena. «Bisogna iniziare sin da ora a riflettere e pianificare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza da Covid-19» con percorsi di attenzione ai «diritti delle persone di minore età». Lo scrivono in una nota i Garanti dei minori delle Regioni Marche (Andrea Nobili), Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Lazio, Lombardia, Toscana, Piemonte, Liguria, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, riuniti in videoconferenza nelle scorse ore. Il Covid-19 «ha letteralmente fatto esplodere l'attività dei garanti regionali - si legge in una nota - che hanno dovuto confrontarsi tra imposte limitazioni e diritti non più tutelati. Difficoltà gestite in precedenza con fatica, oggi necessitano più che mai di maggiore interlocuzione con il governo». E allora: come ci si deve comportare rispetto alle evidenti difficoltà dell'educazione a distanza? «Impossibile garantire in maniera uniforme nei vari territori, per territori o contesti in cui vi è assenza o poca copertura delle connessioni e di differente disponibilità agli strumenti per l'accesso. Le ricadute psicologiche e sanitarie saranno importanti e sarà necessario avere la disponibilità di strumenti e risorse dedicate».

