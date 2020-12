ANCONA Anche Macerata si distingue nelle trincee anti-virus. Il distretto modenese del biomedicale protagonista, col portale distrettobiomedicale.it, del progetto di ricerca europeo Impure, uno dei 23 selezionati e finanziati nell'ambito del programma Ue Horizon 2020 per fronteggiare le problematiche emerse con il dilagare della pandemia da Covid-19 relativamente alla difficoltà nell'approvvigionamento di dispositivi medici. La Commissione europea lo ha finanziato con un contributo di circa 5,8 milioni. Impure - Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by Additive Manufacturing mira a ridurre i tempi di produzione dei componenti medicali passando dalle tre settimane attuali a sole 48 ore, con un abbattimento del 90%, trasformando le linee produttive sfruttando tecnologie avanzate tra cui la sensoristica di nuova generazione e l'intelligenza artificiale. Il progetto coinvolgerà 19 partner di 8 diversi Paesi europei, coordinati dall'Università Tecnica di Atene. Sono sei le aziende italiane partecipanti: del team fanno parte anche Sidam di Mirandola, Iungo di Modena, Warrant Hub di Correggio (Reggio Emilia), Stil Gomma di Bergamo e Producta di Macerata.

