Al sindaco di Falconara, Stefania Signorini, il bypass ferroviario non è mai piaciuto. Lo ha detto in tutte le maniere, non fermandosi alle parole ma cercando un escamotage per non far partire i lavori ed inserirli invece nell'ambito di un progetto globale che proprio in questi mesi è diventato un leit motiv: l'arretramento della ferrovia Adriatica.«Ritengo ci siano molte più opportunità con un'opera strutturale - spiega - che grazie ai contributi europei del Recovery fund potrebbe davvero rilanciare l'economia turistica della nostra città».

Le critiche

Il primo cittadino racconta con orgoglio il lavoro svolto dagli operatori balneari che in questi ultimi anni sono riusciti a trasformare il profilo della spiaggia falconarese. «Abbiamo strutture d'eccellenza al mare cresciute qualitativamente e diventate punto di riferimento: una potenzialità che aumenterebbe con l'allontanamento della ferrovia dalla costa. Capisco che è un progetto a lungo termine ma se iniziamo a ragionarci adesso non può spaventare l'orizzonte temporale». Secondo la Signorini la variante con i cantieri in corso non dovrebbe influenzare il progetto di arretramento della ferrovia Adriatica e nei prossimi giorni incontrerà Rfi proprio per capire come rendere meno impattante il bypass nella vita dei falconaresi. L'ex sindaco Goffredo Brandoni, ha seguito tutto l'iter della variante, chiamata anche Nodo Falconara prima da consigliere d'opposizione, poi nei dieci anni da sindaco e adesso come presidente del consiglio comunale: «Una volta insediato in Comune - ricorda - cominciai subito a prendere contatti con Rfi per parlare di opere di compensazione, prendendo visione del progetto definitivo».

Le richieste

Si tratta di interventi non strettamente collegati all'opera da realizzare ma che contribuiscono a migliorare la qualità ambientale dei quartieri coinvolti nei progetti infrastrutturali. «Senigallia - spiega Brandoni - con la terza corsia è riuscita a realizzare la complanare: noi abbiamo chiesto l'allargamento del sottopasso di Villanova, con l'ingresso a Falconara da sud verso nord spostato più a monte (verso lo scalo merci). Abbiamo anche chiesto una viabilità diversa per evitare l'isolamento del quartiere di Villanova e una rotatoria allungata con due sensi unici che contribuiranno a snellire il traffico nella zona». In ballo pure una nuova strada che si colleghi a via del Consorzio per alleggerire il quartiere Stadio; un nuovo raccordo che lambirebbe la fermata Falconara-Stadio, decongestionerebbe il traffico a Castelferretti, e consentirebbe di arrivare al casello dell'A14.

