CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche nel resto della città molti negozi hanno chiuso - dichiara Silvia Mondaini, titolare del negozio di modernariato Bobeche e comunque agli Archi ultimamente hanno aperto nuove attività, come Lanterna Rossa Barber e Tattoo. Io ho anche allestito una nuova vetrina di fronte al mio negozio, per esporre alcuni articoli. Non è vero che qui è il Far west, il quartiere non è pericoloso. Conosco ragazzi che tornano a casa anche durante le ore della notte e non hanno avuto mai problemi». La sporciziaContinua Mondaini: «È vero che c'è...