Anche a maggio l'epidemia ha avuto una diffusione virale molto differente sul territorio. La provincia di Ancona, quella che ha frenato per prima, ha registrato 825 nuovi casi (8,6% di tamponi molecolari positivi), con un'incidenza più bassa delle altre rispetto ai residenti. Ascoli è a 806 (13% di positività), Fermo ha avuto 393 casi (10,4% di positività) Macerata 932 (12,4%) e Pesaro Urbino 1.561, quasi il doppio di Ancona, con un percentuale di tamponi infetti del 17,4. Non a caso i comuni che nel mese di maggio hanno registrato più casi positivi sono stati Fano con 347 e Pesaro con 262, seguitI al terzo posto da Ascoli Piceno con 230. Il capoluogo Ancona, che a marzo toccava picchi di oltre mille positivi attuali, a maggio ha registrato solo 160 nuovi casi.

Non mancano, in questo quadro di generale regressione dell'epidemia, situazioni da monitorare. L'Osservatorio epidemiologico della Regione lo fa calcolando comune per comune l'incidenza dei nuovi positivi ogni 100mila residenti, per intercettare sul nascere situazioni di diffusione virale anomala. Nell'ultima settimana di maggio l'incidenza più alta, esclusi i comuni con meno di 10 casi, si è registrata a Colli al Metauro (27 casi, 219 ogni 100mila), seguito da Cartoceto (16 positivi, 200 di incidenza) e Filottrano (14, 152 di incidenza).

