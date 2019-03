Amianto, crepe e guano «Salvate l'ex convento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEANCONA Un complesso architettonico di origini trecentesche abbandonato dal terremoto del 72 e ora invaso dal guano dei piccioni, con le pareti esterne solcate da crepe e il tetto sfondato che rischia di liberare nell'aria fibre di amianto. Non certo un'immagine decorosa e rassicurante, quella che offre l'ex convento San Francesco, con il suo Salone del Capitolo, situato tra via Orsini e via Fanti, nel cuore del quartiere storico di San Pietro. Lì accanto sfilano i turisti che salgono verso il duomo di San Ciriaco. Nei paraggi passano...