Altri 3 delusi: out Ciccioli Leonardi e Marcozzi

ANCONA I grandi esclusi dalla giunta Acquaroli. Con l'ufficialità su incarichi e deleghe prevista in queste ore, si può già tracciare un quadro di quelli che sono i nomi noti della politica marchigiana rimasti a bocca asciutta. Uno su tutti, Carlo Ciccioli, che per decenni ha tenuto le redini dei Fratelli d'Italia made in Marche. Coordinatore del partito fino alla discesa in campo nella corsa a palazzo Raffaello, ex parlamentare, ex consigliere regionale e comunale ad Ancona, una lunga carriera medica come psichiatra, avrebbe voluto concludere il suo percorso con la medaglia di assessore, ma nelle dinamiche interne al partito hanno prevalso altre figure. In ogni caso, un incarico di rilievo gli verrà comunque assegnato e sembra proprio che sarà quello di capogruppo della pattuglia di Fdi in aula. Nessun posto al sole neanche per la capogruppo uscente del partito Elena Leonardi, che per cinque anni ha tenuto alta la bandiera in solitaria ed ora che lo schieramento ha fatto il botto elettorale, le viene negato un ruolo nella stanza dei bottoni. A penalizzarla, il fatto di essere dello stesso patito e della stessa provincia del governatore Francesco Acquaroli: assegnare a lei un assessorato risulterebbe ridondante. Ed ancora il leghista Mauro Lucentini, del Fermano, mister preferenze già alle Europee: per lui, però, si profilerebbe uno scatto di carriera, subentrando a Giorgia Latini alla Camera. Fuori dai giochi anche la capogruppo uscente forzista Jessica Marcozzi ed il leghista Andrea Antonini, per qualche giorno in pole per la presidenza del Consiglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA