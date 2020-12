ALTRE OTTO VITTIME TRA I 61 ED I 90 ANNI NELLE RSA 250 INFETTI

L'EPIDEMIA

ANCONA Tra tamponi molecolari e test antigenici rapidi in due giorni sono stati testati 26.482 marchigiani, con 814 casi positivi diagnosticati. Continua il percorso parallelo dello screening di massa, che tra venerdì e sabato ha effettuato l'esame anti Covid a 16.779 persone, stanando il virus in 73 casi: fino ad ora chi ha deciso di partecipare all'iniziativa della Regione - gratuita e su base volontaria - rappresenta lo 0,5% dei residenti nei capoluoghi. Un dato ancora lontanissimo a quel 70% a cui la giunta ambisce arrivare per la riuscita dello screening. Nella giornata di ieri si sono sottoposte volontariamente al tampone rapido 8197 persone: di queste 53 sono risultate positive e successivamente sottoposte al tampone molecolare, per una percentuale di 6,5 persone positive su 1000.

Le prenotazioni crescono

Ma è anche vero che siamo ancora alle prime giornate del test e che più ci avviciniamo alle festività più aumentano i partecipanti: un modo per avere la certezza di essere negativi e quindi poter affrontare la cena della Vigilia o il pranzo di Natale in tranquillità - seppur con tutte le restrizioni dettate dal governo, che ha dichiarato la zona rossa nel periodo clou -. In particolare il 23 è una data super ambita dove si sta registrando il tutto esaurito ed è anche l'ultima giornata di test ad Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Anche ad Ancona gli esami si fermano a mercoledì, ma riprenderanno dal 27 al 30 dicembre. Percorsi paralleli, dicevamo, dove però i numeri sono totalmente diversi. Venerdì e sabato in particolare, i tamponi molecolari tenuti sotto osservazione dal Servizio salute della Regione sono stati 9.703 con 741 casi positivi: ieri su 4.621 gli infetti individuati sono stati 372, più o meno come la giornata precedente. Il virus nell'ultimo mese circola meno nelle Marche, effetto delle misure adottate dal governo, che ha relegato la regione in zona arancione per due settimane, e delle ordinanze anti assembramento firmate dal governatore Acquaroli.

Il dossier sanitario

Circola meno ma non in maniera sensibile, mentre sta invece diminuendo la pressione nelle strutture sanitarie: gli ospedali stanno registrando un calo dei ricoveri - stabile negli ultimi due giorni - passati da circa 600 a 480. Diminuiti anche i pazienti in terapia intensiva sono 64 (-1), mentre quelli in area semi intensiva sono 129 e nei reparti non intensivi 287, in entrambi i casi invariati rispetto a venerdì. I dati del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati anche 36 dimessi. È ancora alto invece il numero dei morti: altre otto vittime nella giornata di ieri che porta a 1.484 il numero dei decessi nelle Marche dall'inizio della pandemia. Si tratta di 5 uomini e 3 donne tra i 61 e i 90 anni - tutti con patologie pregresse - e residenti a Pesaro (3), Ancona (2), Macerata (2) e ad Ascoli (1). E resta ancora alto il numero dei pazienti Covid attualmente ospiti nelle otto Rsa della regione aperte agli anziani ospiti risultati infetti. Sono 250 in tutto, di cui 56 a Galantara in provincia di Pesaro e Urbino e 49 a Campofilone (Fermo). Tutti negativi, invece, i tamponi molecolari naso-faringei ripetuti il 17 e 18 dicembre nella Residenza per Anziani S. Maria Goretti di Corinaldo sugli ospiti e sul personale che vengono effettuati dalla Fondazione che gestisce la struttura ogni 15 giorni.

Maria Teresa Bianciardi

