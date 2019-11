Altre iniziative gastronomiche, con appuntamenti fissi e serate a tema, verranno messi in calendario dalla primavera 2020 per rendere viva la piazza del presente, aspettando quella che verrà, molto più logica, pulita e verde.

«L'importante è partire, tutto quello che sarà porterà ordine, decoro e afflusso di persone - sottolinea il gioielliere Francesco Javarone -. E' un progetto fondamentale per restituire credito alla piazza ed eliminare malintenzionati e criminalità. Trovo strano, però, che non sia stato preso in considerazione un collegamento con un quartiere popolato come le Palombare: sarebbe bello realizzare, ad esempio, un ponte pedonale che colleghi due realtà importanti, distanti 150 metri». Ma c'è anche una voce fuori dal coro. E' quella di Federica Carbini della storica Trattoria del Piano.

«Magari partissero subito i lavori, ma ho il timore che sia troppo tardi - sostiene -. La riqualificazione andava fatta prima: ormai il Piano è un quartiere deprezzato, non so se basterà una nuova piazza per richiamare gli anconetani. Siamo indietro come concezione di market moderno, in altre città funziona perché c'è turismo: qui il segreto per sopravvivere è puntare sulla qualità. Non vorrei si ripetesse l'esperienza dei giardini di piazza Ugo Bassi: il Comune li ha rifatti, ma gli anconetani non li frequentano e sono di nuovo nel degrado».

Stefano Rispoli

