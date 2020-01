Altre 22.330 contravvenzioni al codice della strada sono state elevate dai berretti gialli che monitorano i park a pagamento. Dunque 113 automobilisti vengono puniti ogni giorno, in media, per la sosta irregolare e così contribuiscono ad alimentare le entrate del Comune che - in attesa di dati ufficiali - anche nel 2019 dovrebbe aver incassato oltre 6 milioni dalle multe di qualunque natura, dopo i 6 milioni e 184mila euro del 2018, i 4,2 del 2015 e i 5,3 del 2016.

Zone rosse

Non c'è dubbio che le situazioni più critiche si verifichino in centro: una vera giungla, negli orari di punta o in occasione di particolari eventi. Basta fare un giro dalle parti del teatro delle Muse: un caos quotidiano. Non a caso, tra le zone urbane, piazza della Repubblica è la più tartassata dai vigili urbani con quasi mille contravvenzioni (982 per la precisione). A seguire c'è via San Martino con 910 multe. Qui abbandonare l'auto in doppia fila, magari con le quattro frecce accese, o sugli spazi riservati al carico-scarico, bus, scooter o invalidi diventa un'abitudine consolidata ma da censurare. Per restare in centro, non sono meno critiche via Trieste (389 sanzioni) e via Palestro (301). Ma il problema è diffuso anche in periferia: a Torrette, ad esempio, sono fioccate tante contravvenzioni in via Metauro (352) ma soprattutto all'interno del parcheggio dell'ospedale regionale: 1.737, quasi 5 al giorno. E allora bisogna sfatare un mito: non è vero che i vigili urbani non presidiano il polo sanitario, come si pensa comunemente. «Al contrario, lì effettuiamo dei controlli quasi quotidiani», sottolinea Liliana Rovaldi, comandante della Polizia locale. Certo non basta perché ogni giorno le auto continuano ad invadere le corsie riservate al passaggio dei bus e ambulanze e il problema non è tanto la carenza di spazi, come ha spiegato più volte la direzione ospedaliera, bensì la scarsa propensione a pagare la sosta. L'esatto opposto di ciò che avviene a Portonovo: nel clou della stagione la baia è spesso sold-out e si lascia l'auto sulla Provinciale, con batosta inevitabile (380 sanzioni nell'estate 2019). Per una statistica più completa occorre attendere i dati delle contravvenzioni rilasciate dagli ausiliari della sosta: spiccheranno senz'altro via Corridoni (zona Salesi) e largo Cappelli (ex Umberto I) dove ogni anno fioccano le multe per il mancato pagamento dei parcheggi blu (nel 2017 erano state, rispettivamente, 1667 e 1432). «Ma i nostri controlli servono anche a scopo preventivo perché le sanzioni sono diminuite e questo è un fatto positivo» rileva la comandante Rovaldi. In effetti, le contravvenzioni per sosta irregolare sono calate del 6%: da 44.273 del 2018 a 41.371 del 2019 (2902 in meno), mentre si attestavano a circa 44mila nel 2017 e 42.572 nel 2016. Il record nel 2015: ben 48.114. «Ogni giorno portiamo circa 45 vigili sulle strade - spiega la comandante - E' uno sforzo importante, consentito sia dall'aumento del personale grazie alle nuove assunzioni, anche se abbiamo avuto diversi pensionamenti, sia dall'informatizzazione delle procedure. Rispetto al passato c'è più attenzione alle regole, anche se gli anconetani restano abbastanza indisciplinati e dovrebbero imparare a servirsi di più dei mezzi pubblici o delle proprie gambe».

Stefano Rispoli

