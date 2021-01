Altre 12 vittime del Coronavirus Il più giovane aveva 59 anni

ANCONA Frenata dei contagi, ricoveri per Covid in calo, ma purtroppo tarda ancora a flettersi la curva dei decessi correlati dall'epidemia, di norma ritardata di 2-3 settimane rispetto alle altre. Anche ieri purtroppo il bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche ha proposto il solito bagno di lacrime, con 12 nuovi decessi, che fanno salire a 1.864 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria nelle Marche. Si tratta di 8 uomini e 4 donne, tra 59 e 90 anni, tutti con patologie pregresse. Il più giovane, non ancora 60enne, era un uomo di Monte San Giusto. Le altre vittime abitavano a Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Jesi (2), Tolentino (3), Magliano di Tenna, Senigallia, Montegranaro e San Lorenzo in Campo. Anche per effetto di questo tragico bilancio, oltre che per i 37 dimessi delle ultime 24 ore, scendono i ricoveri per Covid nelle Marche. A mezzogiorno di ieri erano complessivamente 634 (-4 rispetto a giovedì): 79 (-4)in terapia intensiva, 157 (-1) in area semi intensiva e 398 (+1) in reparti non intensivi sono 398 (+1). Scende il numero degli ospiti di strutture territoriali (le Rsa dedicate al Covid) da 238 a 232, mentre scendono da 31 a 30 le persone assistite nei pronto soccorso. Dopo oltre una settimana in discesa, tornano a crescere i positivi in isolamento domiciliare: da 7.436 a 7.637 e aumenta anche il totale dei positivi attuali (8.271). Ieri i nuovi casi diagnosticati nelle Marche sono stati 437, il 25% delle 1.725 persone sottoposte a test molecolare, a cui si aggiungono 103 casi positivi (da sottoporre al tampone) emersi da 2.663 test antigenici.

