Alpinista stroncato da infarto su un sentiero del Gran Sasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIAANCONA Quattro anni fa era sopravvissuto, con il figlio Edoardo, al terremoto del Nepal, che li aveva sorpresi mentre attraversavano un bosco nella zona del Khumbu, alle falde dell'Himalaya. Ma Giancarlo Giuliani, anconetano di 62 anni, non aveva perso la passione per le arrampicate in alta montagna, che l'altro ieri purtroppo gli è stata fatale. L'alpinista, fino all'anno scorso presidente della sezione Cai di Jesi, un istruttore esperto e allenato alle escursioni in quota, accompagnatore nazionale dell'alpinismo giovanile, è...