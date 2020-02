Allerta scuole Nessun alunno è stato messo in quarantena

ANCONA Nessuna emergenza Coronavirus nelle scuole anconetane. L'Ufficio scolastico regionale comunica che ad oggi non sono arrivate segnalazioni di studenti rientrati recentemente dalla Cina sottoposti a quarantena dalle autorità sanitarie o rimasti volontariamente a casa. Una decina di giorni fa il ministero della Salute aveva aggiornato la circolare per le scuole contenente le indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ogni nazionalità di ritorno dalla Cina, indicando la possibilità di una «permanenza volontaria fiduciaria a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni». Da ieri è diventato un obbligo. Ad Ancona, tuttavia, sembra che non ci siano casi, non ci sono state segnalazioni di studenti di ritorno dal paese orientale. «Noi dirigenti abbiamo l'obbligo di comunicare se nelle nostre scuole ci siano studenti che sono stati in Cina di recente fa sapere Elisabetta Micciarelli, preside dell'istituto comprensivo Grazie Tavernelle, uno di quelli che ad Ancona conta una delle percentuali più numerosa di studenti di origine straniera - ma finora non ce n'è stato bisogno perché non abbiamo rilevato alcun caso del genere». Dunque l'attività scolastica va avanti per tutti come di consueto. «Io sono tenuta unicamente a fare una segnalazione qualora fosse il caso tiene a precisare Micciarelli - ma non sta a me dire se un bambino può o meno venire a scuola. Quello compete alle autorità sanitarie. Io non posso interrompere l'obbligo scolastico se non di fronte a un immediato e oggettivo allarme». E cosa succede se per esempio un bambino cinese ha febbre e mal di gola? «Starà a casa come qualsiasi bambino con l'influenza asserisce la dirigente - Poi sarà il pediatra a decidere se deve fare ulteriori controlli. Se invece dice che è guarito e può tornare a scuola io non posso fare altro che accoglierlo». Anche perché i presidi non possono andare troppo a fondo. «Io posso chiedere soltanto se il ragazzo è rientrato dalla Cina dichiara Micciarelli - ma non posso sapere se ci sono stati i nonni, i genitori, o qualche altro parente. Questo travalica le mie responsabilità».

Michele Rocchetti

