Allerta in Regione tre consiglieri positivi al Covid

ANCONA Dopo l'ex assessore Pd, oggi consigliere regionale, Manuela Bora e dopo il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, all'interno dell'Assemblea delle Marche altri tre rappresentanti sono risultati positivi al Covid. Tra questi il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Putzu e Micaela Vitri, rappresentante dem. Putzu ha comunicato la sua positività attraverso la pagina Facebook nei giorni scorsi: «Cari amici - ha scritto il componente del gruppo Fdi di Porto San Giorgio - , volevo avvisarvi che il Covid-19 ha appena colpito anche me. Spero di rimettermi in forma il prima possibile per tornare in mezzo a voi». Asintomatica è Micaela Vitri che si è sottoposta al tampone molecolare, pur non avendo sintomi, perché tutta la classe di suo figlio, rispettivi genitori e docenti, erano stati invitati a farlo. Al momento sta bene, riferisce di non aver perso gusto né olfatto. Durante la prima ondata pandemica, aveva contratto il Coronavirus l'attuale assessore regionale Mirco Carloni, all'epoca consigliere regionale della Lega. Nell'Assemblea regionale si sta cercando di valutare l'opportunità di svolgere i prossimi Consigli da remoto per evitare che il confronto in aula venga decimato tra quarantene e casi di positività accertati.

