Allarme inquinamento da polveri arrivano i divieti taglia-emissioni

L'AMBIENTEANCONA Sos inquinamento. La Regione gioca d'anticipo e, per limitare le emissioni delle polveri sottili, ha approvato - con delibera 949 del 5 agosto che prevede anche la richiesta di parere del Consiglio delle Autonomie Locali le misure contingenti per il prossimo inverno. Fino al 15 aprile 2020, i Comuni con apposite ordinanze potranno limitare la circolazione stradale, le attività produttive e il riscaldamento degli edifici pubblici e privati, con il porto di Ancona che non compare più nel ruolo di sorvegliato speciale.Le...