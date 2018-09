Allagato l'ospedale di Jesi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL NUBIFRAGIO JESI Una bomba d'acqua e grandine si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri su tutta la Vallesina e in particolare la città di Jesi ha vissuto un'ora da tregenda, con sottopassi allagati e persino infiltrazioni d'acqua al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani e in molte abitazioni e seminterrati. Le fognature non hanno retto la gran mole di acqua piovana e molte strade si sono allagate. Impressionanti le immagini del Viale della Vittoria, un torrente in piena che ha bloccato il traffico e costretto i passanti a mettersi...