Alberto Palma, presidente della Fondazione CariFermo, lei si è sempre battuto per implementare lo scarso assetto infrastrutturale nel Fermano: la terza corsia della A14 può essere la svolta?

«Chi parla oggi di terza corsia come unica risposta ai problemi di traffico, ragiona in maniera miope ed un po' elettoralistica. Ho sempre ritenuto errata l'attuale sede autostradale troppo a ridosso della costa. Addirittura, l'idea di un suo arretramento fu immaginata dal senatore Merloni e da Mario Baldassarri, ma poi è tramontata. Penso sia da rivalutare, anche perché non credo sia molto più costosa della terza corsia».

Perché è tramontata?

«Lo stralcio della terza corsia era previsto inizialmente da Rimini a Civitanova, poi lo si volle prolungare per l'apertura del casello di Porto Sant'Elpidio. Questo ha lasciato sospesa l'idea dell'arretramento. La terza corsia interessa certamente il traffico nazionale, ma non si può proporre come risposta alle esigenze di mobilità del Fermano, rimasta all'Ottocento. Non ci meravigliamo, poi, che molte aziende siano scivolate nel tempo verso la valle del Chienti, dove c'è una viabilità più efficiente».

Ttredici anni fa alcuni sindaci puntarono i piedi per non fare la terza corsia ed il progetto si arenò: condivide la loro decisione dunque?

«In assenza di risposte a tali bisogni, i sindaci puntavano ad ottenere contropartite adeguate, che non vi furono».

Con i viadotti sequestrati, però, si è creato collo di bottiglia causa di un traffico a dir poco caotico

«A distanza di più di 50 anni, l'autostrada va adeguata. Siccome da Pedaso in giù certamente non sarà possibile ampliare a sei corsie l'attuale tracciato, e sono tutti d'accordo nel fare l'arretramento, perché non valutare una simile possibilità anche nel Fermano, anziché limitarsi a risolvere il problema sull'onda di un problema contingente?»

All'epoca si parlò di opere compensative come merce di scambio per l'impatto dell'opera, tra cui la Mare-Monti

«Le opere compensative proposte erano insufficienti. Di Mare-Monti neppure si parlava. Il problema è che non si è ritenuto fin qui di considerarla una priorità. Invece è indispensabile per uno scorrimento più veloce tra Porto San Giorgio ed Amandola. Ora ci vuole un'ora e un quarto, quando va bene. Pensi che un secolo fa c'era addirittura una ferrovia a collegare questi due centri».

Non si poteva trattare 13 anni fa per ottenere la terza corsia?

«Evidentemente non lo si è fatto. L'obiettivo dei sindaci che all'epoca resistettero era quello di avere opere compensative adeguate. Ad esempio, a Sant'Elpidio a Mare, il sindaco Martinelli era anche lui contrario alla terza corsia. Riuscirono a fargli cambiare idea promettendo una bretella con un ponte sull'Ete Morto che collegasse Casette d'Ete con il casello di Civitanova. Di fronte a ciò, ritirò la sua opposizione e la terza corsia si fece, ma di quell'opera compensativa non si è più neppure parlato. Gli altri sindaci non hanno sbagliato a tenere duro».

Perché il Fermano è rimasto così indietro a livello infrastrutturale?

«Non c'è stato un ente che abbia programmato la viabilità perché la provincia di Fermo è nata di recente ed oggi è depotenziata, non ha risorse».

C'è stato anche un nanismo della classe dirigente?

«Fino a 10 anni fa, il Fermano era una landa dispersa della provincia di Ascoli, fisicamente e mentalmente. Parte di una provincia che non ci considerava».

Quindi è colpa del campanilismo tra Fermo ed Ascoli?

«Non campanilismo, ma disattenzione da parte dell'allora capoluogo. Oggi la provincia c'è ma non ha i mezzi e gli uomini per progettare in grande».

Nel dossier che il presidente Ceriscioli ha presentato alla ministra De Micheli, la Mari-Monti non c'è

«Per la Regione, la viabilità della valle del Tenna non è mai stato un problema da risolvere. La terza corsia viene proposta come un regalo fatto alla provincia di Fermo, ma non lo è».

Martina Marinangeli

